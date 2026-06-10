Москвичам пообещали жару и дожди

В Москве в среду, 10 июня, ожидается до плюс 31 градуса тепла и дожди, сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Дневная температура ожидается на уровне плюс 29-31 градусов Цельсия, переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза по области местами.

По словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 10 июня Москва продолжит ощущать влияние теплого сектора циклона, расположившегося над Скандинавией. Кратковременные дожди и грозы пройдут местами во второй половине дня преимущественно в западной половине области. Температура окажется близкой к суточному рекорду для 10 июня, который составляет плюс 30 градусов и установлен в 1998 году.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что кратковременные дожди и грозы будут проходить в столице и области в течение нескольких дней.