Собянин поздравил москвичей с Днем социального работника

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 8 июня, поздравил социальных работников с профессиональным праздником и отметил их вклад в поддержку горожан. По его словам, специалисты социальной сферы помогают людям в сложных жизненных ситуациях и решают широкий круг социальных вопросов.

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Собянин подчеркнул, что за последние годы в столице была создана современная система социальной защиты, в которой технологии сочетаются с профессионализмом и внимательным отношением к людям.

Также мэр напомнил, что Москва первой в стране открыла Социальное казначейство, создала Единый центр поддержки участников СВО и их семей, а также запустила проект «Московское долголетие», направленный на повышение качества жизни старшего поколения.

— Спасибо за чуткость, отзывчивость и неустанное стремление делать наш город добрее и лучше. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в таком благородном труде, — написал он в МАКС.

Ранее Собянин поздравил горожан с Международным днем защиты детей, который отмечается 1 июня. Глава столицы пожелал, чтобы тепло семейного очага помогало детям расти достойными людьми.