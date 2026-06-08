«Оранжевый» уровень опасности из-за жары продлили в Москве до среды, 10 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

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Период предупреждения действует до 18:00 10 июня. В дневные часы в столице ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха 9 и 10 июня составит плюс 30–31 градус, в то время как 8 июня — только плюс 28–30 градусов, говорится на сайте.

Синоптики Гидрометцентра РФ ранее предупредили, что температура в Москве и области ко Дню России, 12 июня, может повыситься до плюс 32 градусов. По их словам, ночь на 12 июня тоже будет очень теплой — из-за переменной облачности воздух может прогреться до плюс 20 градусов.

Этим летом погода в столице ожидается теплее нормы с «температурными качелями» — в отдельные дни можно ожидать как волн жары, так и резких похолоданий, рассказала старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Ирина Железнова.

Кроме того, с высокой долей вероятности в 2026 году Эль-Ниньо превратится в супер-Эль-Ниньо, из-за чего лето в России может пройти с жарой. «Вечерняя Москва» обсудила этот вопрос с экспертами.