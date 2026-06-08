Новые анкеты животных из городских приютов опубликованы в сервисе «Моспитомец»

Сервис «Моспитомец» представил новые анкеты животных из городских приютов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Каталог сервиса «Моспитомец» на mos.ru пополнился новыми анкетами обитателей городских приютов. В нем опубликовали еще более 500 карточек собак и кошек, готовых к переезду в новый дом. Будущие хозяева могут прочитать о характере и повадках каждого животного, посмотреть фотографии и записаться на встречу с ним в приюте. Все кошки и собаки привиты, чипированы и прошли социализацию при помощи специалистов», – говорится в сообщении.

Как уточнили в столичном департаменте информационных технологий, сервис «Моспитомец» создан для того, чтобы помочь как можно большему числу приютских животных обрести дом. Для будущих владельцев предусмотрены удобные инструменты поиска: можно установить фильтр по окрасу и возрасту (например, если пользователь ищет рыжего щенка) или пройти быстрый тест на совместимость – это займет не больше двух минут. Так, достаточно ответить на шесть простых вопросов, и система предложит наиболее подходящие анкеты. При этом можно заранее узнать, как питомец уживается с другими животными или относится к человеку. А когда выбор сделан, останется только записаться в приют для знакомства и убедиться, что это действительно подходящий питомец. В ведомстве добавили, что всего в каталоге сервиса уже более 1,5 тыс. анкет.

В свою очередь, в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что в настоящее время в сервисе «Моспитомец» представлены животные из всех 13 городских приютов. При этом каталог ежедневно пополняется анкетами привитых, чипированных, социализированных и готовых к переезду в семью собак и кошек. Одно из главных условий передачи питомца – собеседование.

Прежде чем животное отправится домой, представители приюта и волонтеры проводят анкетирование, чтобы понять, готов ли будущий хозяин и его семья к появлению питомца и смогут ли обеспечить ему достойные и безопасные условия содержания.

Как поясняется, чтобы приехать в приют для встречи с понравившимся питомцем, необходимо авторизоваться на портале mos.ru (понадобится стандартная или полная учетная запись), затем в карточке животного нажать на кнопку «Записаться». Далее следует указать свое имя, телефон и адрес электронной почты. Сотрудник приюта свяжется для обсуждения даты и времени визита. После можно будет погладить питомца и погулять с ним. В том случае, если посетитель решил взять кошку или собаку в семью, оформляется договор ответственного содержания, который дает три дня на обдумывание.