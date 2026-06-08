Москвичей предупредили о дождях с грозами

Во второй половине дня в понедельник, 8 июня, в столичном регионе возможны кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами.

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Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня столица окажется под влиянием периферии циклона, формирующегося над территорией Белоруссии и Украины. В такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность, — уточнил синоптик в своем Telegram-канале.

По его словам, несмотря на это, теплая погода в регионе сохранится. Температура воздуха в столице ожидается на уровне плюс 27-29 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду.

Синоптики Гидрометцентра РФ ранее предупредили, что температура в Москве и области уже ко Дню России, 12 июня, может повыситься до плюс 32 градусов. По их словам, ночь на 12 июня тоже будет очень теплой — из-за переменной облачности воздух может прогреться до плюс 20 градусов.

В России изменился климат

Этим летом погода в столице ожидается теплее нормы с «температурными качелями» — в отдельные дни можно ожидать как волн жары, так и резких похолоданий, рассказала старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Ирина Железнова.