Названы самые дорогие апартаменты Москвы

Самые дорогие апартаменты в Москве продаются за 4,3 миллиарда рублей. Об этом ТАСС рассказал член правления AREA, владелец агентства «Ашихмин и партнеры» Григорий Ашихмин.

Он раскрыл, что за эту цену предлагается пентхаус на Пречистенской набережной площадью 538 квадратных метров с видом на храм Христа Спасителя. Апартаменты с камином разделены на две части — взрослую с мастер-спальней, двумя ванными и двумя гардеробными и детскую с двумя спальными, игровой и комнатой для няни.

Генеральный директор Intermark городская недвижимость» Кристина Томилина подсчитала, что в первом квартале 2026 года покупатели приобрели в Москве 12 объектов недвижимости стоимостью дороже 10 миллионов долларов. Общий объем сделок достиг 10 миллиардов рублей.

3 июня пентхаус певца Иосифа Кобзона, ушедшего из жизни в 2018 году, выставили на закрытую продажу. За элитную недвижимость на Новом Арбате запросили миллиард рублей. Квартира площадью 600 квадратных метров находится на 16-м этаже московского ЖК «Груббер Хаус». С момента его смерти в квартире ничего не менялось — остались оригинальная мебель и декор.