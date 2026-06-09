В Московском регионе в ближайшие три дня ожидаются грозы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Московском регионе в ближайшие три дня. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"В среду, четверг и пятницу - 10, 11 и 12 июня - в дневные часы по столичному регионе местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что грозовая активность прогнозируется, прежде всего, в Подмосковье.

Однако какого-то послабления царящей в Москве и области жары ожидаемые грозы, согласно прогнозам, не принесут. Ближайшие трое суток в дневные часы столбики термометров в регионе могут подниматься до плюс 31 градуса. Ночные температуры также будут высокими. "Предстоящей ночью на фоне переменной облачности без осадков воздух в столице прогреется до плюс 14-16 градусов, в центре мегаполиса - до плюс 20 градусов, в Подмосковье температура ожидается на уровне 11-16 градусов выше нуля", - пояснил собеседник агентства.

Ранее в Гидрометцентре РФ также сообщали ТАСС, что в период до 18:00 мск 10 июня на территории Москвы из-за сильной жары действует оранжевый погодный уровень. Он говорит об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Жаркая погода наступила в Москве и Подмосковье в минувшее воскресенье и продержится как минимум до конца текущей недели. Ожидается, что местами столбики термометров могут подниматься до 32 градусов выше нуля. Синоптики поясняли ТАСС, что понятие "сильная жара" подразумевает, что в период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы критерий равен плюс 30 градусам, для остальных регионов - плюс 35 градусам.