В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с жарой, следует из прогностической карты Гидрометцентра России.

Так, в дневные часы в столице прогнозируется сильная жара, предупредили в Гидрометцентре.

В выходные максимальная температура воздуха может подняться до плюс 28 - плюс 30 градусов, 9 и 10 июня - до 30-31 градуса тепла.

Период предупреждения будет действовать до 18 часов 10 июня.

В Главном управлении МЧС России по Москве дали рекомендации, как вести себя в жаркую погоду.

В частности, людям советуют носить на улице головные уборы и одежду из натуральных тканей, по возможности держаться в тени и пить больше воды.

Кроме того, в этот период важно соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.

Ранее синоптик Леус рассказал, когда жара в Москве пойдет на спад.