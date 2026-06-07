Московские библиотеки открыли летние читальни под открытым небом

С началом лета в сквере библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева открылась летняя читальня под открытым небом. Посетители могут читать книги на свежем воздухе, отдыхая на лавочках или за столиками в тени зонтов. Об этом сообщает департамент культуры города Москвы.

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Пространство работает по принципу книгообмена. Горожане приносят книги из домашних библиотек и выбирают взамен другие издания. Стеллажи регулярно пополняются как посетителями, так и сотрудниками библиотеки.

Литературный сквер действует и при Центральной городской деловой библиотеке. Здесь оборудованы зоны для чтения и отдыха, установлены стилизованные книжные шкафы, а центральным элементом пространства стал арт-объект «Книги — корабли мысли» в виде двухметровой книги из красного гранита.

Почитать на открытом воздухе можно и в других библиотеках Москвы. Такие пространства работают, в частности, в Доме А.Ф. Лосева на Арбате и рядом с Центральной городской молодежной библиотекой имени М.А. Светлова, где посетители могут взять книги по единому читательскому билету и провести время в городских скверах, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее, 4 июня, стартовал ХII книжный фестиваль «Красная площадь». Посетителей ждут встречи с известными авторами, презентации самых ярких новинок, спектакли и множество других событий.