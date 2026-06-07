В Москве запустили четвёртый маршрут регулярного речного электротранспорта

В Москве сегодня запустили четвёртый маршрут регулярного речного электротранспорта. Он соединил три района - Хамовники, Раменки и Дорогомилово, сообщил в социальных сетях мэр Сергей Собянин.

Сейчас работают две остановки: новый плавучий причал "Лужники" и действующий "Киевский". Всего на маршруте будет четыре пристани. Ввод ещё двух - "Воробьёвская набережная" и "Новодевичьи пруды" - планируют до конца года.

Кроме того, продлят третий маршрут "Новоспасский - ЗИЛ". Остановка будет расположена на Космодамианской набережной и получит название "Красные холмы". Сергей Собянин подчеркнул: регулярные речные рейсы стали неотъемлемой частью городской транспортной системы.