Москву накроет аномальная жара

Синоптик Марина Макарова рассказала, что температура в Москве и регионе приблизится к рекордным значениям. Особенно жарким обещает быть начало недели, сообщила она ТАСС.

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По ее словам, воздух в первой половине недели прогреется от 24 до 30 градусов. Рекорд 10 июня составляет ровно 30 градусов, и именно в этот день он может быть побит.

В субботу и воскресенье температура будет превышать климатическую норму на один-пять градусов, эта аномалия может сохранится. В первой же половине недели превышение составит три-четыре градуса.

Ближе к выходным жара спадёт на нет и аномалия сократится примерно до двух. Самые высокие абсолютные максимумы для этих дней — 32–33 градуса, но 10 июня рекорд самый скромный, и синоптики не исключают его обновления.