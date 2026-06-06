Стал известен прогноз погоды на июль в Москве

Июльская температура в Москве не превысит 26 градусов, что близко к климатической норме. В отдельные дни возможны похолодания. Такой прогноз сделала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, передает РИА Новости.

Синоптик отметила, что в июле температура в столице будет близка к климатической норме.

«Температура ночью ожидается от +11 до +16, а днем от +21 до +26 градусов», — рассказала Паршина.

По ее словам, в отдельные дни в июле возможны дневные похолодания до +17-22 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что 10-11 июня температура в Москве вырастет до 32 градусов. https://news.rambler.ru/moscow_city/56558538-sinoptiki-sprognozirovali-povyshenie-temperatury-v-moskve/