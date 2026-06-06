Собянин сообщил об уничтожении уже 24-го беспилотника, летевшего к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 6 июня, сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали уже 24 украинских беспилотника, летевших на столицу.

© Вечерняя Москва

— Уничтожен еще один беспилотник, — отметил глава города.

Специалисты экстренных служб в настоящее время работают на месте падения обломков, уточнил Собянин в МАКС.

В этот же день женщина, ее шестилетний сын и семилетняя дочка пострадали в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на село Чубковичи Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. Их оперативно доставили в больницу.

Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь 6 июня российские военнослужащие уничтожили 376 украинских БПЛА над территорией России.