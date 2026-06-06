Артемий Лебедев предложил переименовать станцию метро Москвы в «Зоопарк»

Дизайнер Артемий Лебедев предложил переименовать станцию метро «Баррикадная». Об этом он написал в Telegram-канале.

Лебедев считает, что станцию нужно назвать «Зоопарк», поскольку рядом находится Московский зоопарк.

«Барельеф из театрально страдающих большевиков можно безболезненно перенести в "Музеон". И заменить их на слоника и жирафика», — написал он.

Лебедев добавил, что переименование «так же логично, как похоронить труп Ленина в землю». По его мнению, это решение сделает все «легче, проще и понятнее».

Ранее Лебедев заявил, что в США есть культ личности президента Дональда Трампа. Так он отреагировал на новость о том, что администрация американского лидера задумалась о выпуске банкноты номиналом 250 долларов с портретом главы государства.