Столичные спасатели усилили патрулирование акватории Москвы-реки, Строгинской поймы, Чистого залива, Серебряного Бора, Химкинского водохранилища и городских прудов.

Об этом сообщил комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы в "Максе".

"Согласно прогнозу синоптиков, в эти выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать 25 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому принято решение усилить патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации КГХ.

Уточняется, что 6 июня в столице работают 26 поисково-спасательных станций, расположенных с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми. Так, 14 из них находятся на Москве-реке, 2 - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.

Отмечается, что ежедневное количество сотрудников, обеспечивающих безопасность отдыхающих на воде, увеличено с 80 до 120 в связи с жаркой погодой.

КГХ попросил москвичей быть внимательнее, соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов и не оставлять детей без присмотра.