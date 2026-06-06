Ефимов: Первый этап реконструкции Симоновской набережной завершат в этом году

В Даниловском районе на юге Москвы продолжается реконструкция участка Симоновской набережной. Его готовность оценивается в 75 процентов.

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Об этом на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Реконструируемый участок Симоновской набережной проходит от Крутицкой набережной до Проектируемого проезда № 6415, неподалеку от спорткомплекса имени Э.А. Стрельцова. Сейчас здесь идет разработка грунта, укладка тротуарной плитки и облицовка подпорной стены набережной, а также обустройство лестничных маршей подземного пешеходного перехода. Строительная готовность объекта оценивается в 75 процентов. Завершить работы планируется до конца этого года, — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Данный участок является частью большого проекта реконструкции Симоновской набережной, который протянется до Третьего транспортного кольца (ТТК).

— Реализация проекта на Симоновской набережной вместе с реконструкцией соседней Крутицкой набережной в итоге даст возможность соединить между собой несколько территорий таким образом, что получится единый маршрут от Таганского района до Печатников. Это позволит значительно снизить транспортную нагрузку на ТТК, Варшавское шоссе и проспект Андропова, а также создать комфортную прогулочную зону для жителей и гостей столицы, — добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в районе Крюково Зеленоградского административного округа построили и реконструировали около трех километров дорог.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Возведение в столице объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».