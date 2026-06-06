Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс «Московская реставрация»

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация». Об этом в субботу, 6 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Традиционно будет девять номинаций и дополнительно специальная премия для молодых реставраторов. Победителей выберут члены жюри, а также жители города в проекте «Активный гражданин».

Стать участником конкурса можно до конца августа. Церемония награждения лауреатов пройдет в декабре текущего года.

— Конкурс проводится с 2011-го, в этом году он пройдет в 16-й раз. В нем уже приняли участие 1186 коллективов и специалистов, — уточнил глава города.

В прошлом году среди награжденных объектов оказались Саввинское подворье — сказочный терем начала XX века, фасад которого украшен уникальными изразцами, а также Египетский павильон в усадьбе Останкино, представляющий собой выдающийся памятник деревянного зодчества конца XVIII века.

Кроме того, среди лауреатов были павильоны ВДНХ и клуб фабрики «Свобода». Церковь Вознесения в Коломенском, являющаяся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, стала лучшей в народной номинации по результатам голосования в проекте «Активный гражданин», рассказал мэр Москвы в МАКС.

Ранее стало известно, что более 230 домов в стиле советского неоклассицизма привели в порядок специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда.