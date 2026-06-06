Увеличилось количество украинских БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве

Количество беспилотных летательных аппаратов, уничтоженных силами противовоздушной обороны на подлете к Москве в течение сегодняшнего дня, достигло десяти. Последний на данный момент инцидент произошел утром 6 июня, когда дежурные средства ПВО Министерства обороны России перехватили и ликвидировали еще один украинский дрон, направлявшийся в сторону столицы.

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Информацию об этом в своем официальном канале подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующее сообщение градоначальник опубликовал в мессенджере MAX в 10 часов 24 минуты.

Таким образом, начиная с полуночи текущих суток, на подступах к российской столице было уничтожено уже десять вражеских беспилотных аппаратов. Во всех случаях полеты дронов были пресечены на дальних подступах к городу, что позволило избежать разрушений и жертв среди гражданского населения в жилых кварталах.

В тех районах Подмосковья, куда упали обломки сбитых устройств, в настоящее время работают представители оперативных и экстренных служб. Специалисты проводят тщательный осмотр территорий.

Массированной атаке с применением беспилотных летательных аппаратов утром 6 июня подверглись не только Москва и Московская область, но также второй по величине город страны — Санкт-Петербург, а также вся территория Ленинградской области.