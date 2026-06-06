Ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для движения транспорта 7 июня

В связи с проведением спортивного мероприятия «Красочный забег» 7 июня в Центральном административном округе будут действовать временные ограничения движения. Их снимут после окончания соревнований.

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С 03:00 до 14:00 7 июня будет закрыт проезд по Цветному бульвару от Малого Сухаревского переулка до Садовой-Самотечной улицы в сторону области.

С 06:00 до 14:00 нельзя будет проехать по Олимпийскому проспекту от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова в направлении области.

С 07:00 до 13:00 закроют Олимпийский проспект от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра, Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотечной улицы, а также боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом.

Кроме того, с 07:00 до 14:00 нельзя будет проехать по Цветному бульвару на двух участках: от Садовой-Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка.

На всех перекрытых участках с 00:01 7 июня и до окончания мероприятия также будет запрещена парковка.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и использовать метро для поездок в центр города. Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте Центра организации дорожного движения.