Ученый рассказал о замеченных в Москве испанских слизнях

Испанских слизней, которых периодически замечают в Москве, можно трогать, но нельзя есть. Об этом РИА Новости рассказал старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Алексей Муханов.

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По словам ученого, для человека испанские слизни не опасны, их можно брать в руки. Однако употреблять их в пищу нельзя, поскольку можно заразиться гельминтозами и прочими заболеваниями.

Муханов добавил, что это распространяется и на местные виды слизней.

Ранее был назван простой способ избавления от гигантских слизней. Агроном Владимир Викулов рассказал жителям Москвы и Подмосковья, что с вредителями растений можно бороться с помощью пива.