В начале следующей недели воздух в столице прогреется до 30 градусов, что стало причиной объявления повышенного уровня метеорологической угрозы.

Ожидается, что 8 и 9 июня температура воздуха в столице значительно повысится, передает ТАСС.

«В понедельник и вторник, 8–9 июня, в Москве ожидается жара, температура воздуха может достигать плюс 30 градусов, оранжевый уровень опасности», – сообщил собеседник агентства.

Данный уровень предупреждает об опасных метеоусловиях и высокой вероятности стихийных бедствий. Метеорологи отмечают, что погоду в Центральной России сформирует антициклон. На фоне переменной облачности в начале недели в столице возможны кратковременные дожди.

Эксперты добавили, что ночи останутся прохладными, но днем воздух будет быстро прогреваться. Среднесуточная температура окажется выше климатической нормы на один или полтора градуса. По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра Марины Макаровой, грядущая жара характерна скорее для июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае из-за аномальной жары синоптики вводили оранжевый уровень погодной опасности во всем Центральном федеральном округе.

Высокая температура установила новые рекорды в семи городах Центральной России.

Температурный фон в столице превысил климатическую норму на семь градусов.