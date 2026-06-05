Стало известно, когда в Москву вернется тридцатиградусная жара

В Москве температура воздуха достигнет отметки в +30 °C и выше в среду и в четверг. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«С 10 июня в Москву вернется тридцатиградусная жара, а 11 июня ожидается до +32 °C тепла. В эти дни сохраняется переменная облачность и возможен небольшой дождь», — уточнила синоптик.

По словам специалиста, уже в понедельник, 8 июня, жара будет «на низком старте», и температура достигнет отметки в +29 °C.

Кроме того, Паршина рассказала, что в Бурятии и Забайкальском крае на выходных ожидаются заморозки. Дожди прогнозируются в горах Ингушетии, в Калининградской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в столице осадки 6 и 7 июня не прогнозируются. Температура воздуха составит от +23°C до +28°C.