Роспотребнадзор не рекомендовал купаться в зоне отдыха «Пляж «Динамо»

Столичное управление Роспотребнадзора временно запретило купаться в зоне отдыха "Пляж Динамо" в Москве. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

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Специалисты взяли образцы в данном водоеме и провели лабораторные исследования. В результате выяснилось, что вода в зоне отдыха "Пляж Динамо" не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

В связи с этим столичное управление Роспотребнадзора посоветовало горожанам не купаться в данной зоне. Для уведомления отдыхающих о введении запрета на купание на территории "Пляж Динамо" были установлены соответствующие знаки.

Зону отдыха "Пляж Динамо" откроют для купания только в том случае, если будут получены удовлетворительные результаты исследований, а вода будет соответствовать нормативам. Уточняется, что территория зоны отдыха "Пляж Динамо" может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве не рекомендовало купаться в зоне отдыха "Тропарево" на юго-западе столицы. Уточняется, что вода в Теплостанском пруде не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям. В связи с этим в зоне отдыха установили знаки о запрете купания.