Летний водный маршрут открылся в Ботаническом саду Петра Великого

В Ботаническом саду Санкт-Петербурга открылся новый летний маршрут. Об этом рассказали в пресс-службе сада.

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— Посетив Водный оранжерейный маршрут, вы увидите пальмы, бамбуки, бегонии, панданусы, водный гиацинт, викторию, рис, сахарный тростник, кувшинки, цветущие лотосы, насекомоядные растения, бромелии, мимозу стыдливую, нимфею гигантею из Австралии, эвриалу устрашающую и многое другое, Стоит учесть, что часть сортов кувшинок цветут до полудня, вторая половина раскрывается во второй половине дня, — рассказала руководитель пресс-службы Ботанического сада Петра Великого Александра Медведева.

Летний маршрут проходит сразу через три оранжереи: Большой Пальмовой, Мангровой и Викторной. По словам сотрудников, в первой гости смогут увидеть самую большую коллекцию пальм под стеклом. В других залах находятся болотные тропические растения, а также восьмигранный павильон из железа и стекла с 13-метровым бассейном, передает «Петербургский дневник».

В России 5 июня отмечают День полевых цветов. «Вечерняя Москва» пообщалась с травником, исследователем славянских практик Ильей Кио и узнала, как можно использовать такие растения в обычной жизни.