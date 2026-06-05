Собянин отметил приток поступающих в колледжи Москвы

Москва намерена решать кадровые проблемы благодаря развитию колледжей. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил мэр столицы Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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— Упор на подготовку средне-профессионального образования, развития колледжа, он стал очевиден несколько лет тому назад, и мы активно работаем в этом отношении, строя новые суперколледжи, — сообщил глава города в интервью РБК.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Коммунарке построят новый суперколледж в стиле русского авангарда. Колледж будет состоять из четырех учебных корпусов переменной этажности, где разместят аудитории, мастерские, лаборатории и производственные полигоны.

Помимо этого, в районе Южное Тушино появится техноколледж. Современное здание образовательного учреждения появится в Походном проезде. Его построят к 2028 году.

Также школу в виде открытой книги построят в Басманном районе. Архитектурную концепцию здания подчеркнут гнутые моллированные витражи, создающие образ раскрытых страниц. Большие стеклянные фасады обеспечат обилие естественного света.