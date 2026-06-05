Впервые на "Красной площади" появился шатер Союза писателей России

В первый день работы шатра Союза писателей России на "Красной площади" говорили о Розанове как о "коллективной карамазовщине", книге с мухой на антидепрессантах и о том, как мать Леонида Андреева везла самовар на Капри.

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Тополиный пух, символ легкости и начала лета, кружит над Красной площадью, отмечая старт книжного сезона и подчеркивая праздничное настроение одноименного-обновленного фестиваля. Впервые на фестивале "Красная площадь" открылся шатер Союза писателей России.

Номер шатра СПР и номер фестиваля совпали, оба двенадцатые. Расположенный в самом сердце Красной площади, шатер в день открытия (с самого утра!) собрал множество читателей, а очереди за автографами порой не заканчивались даже после завершения лекция и презентаций.

4 июня гости шатра №12 говорили о фронтовой литературе и исторической памяти, детских книгах и современной прозе, спорили о Розанове, вспоминали Леонида Андреева, обсуждали судьбу Аракчеева и роль писателя в жизни страны.

Одним из ярких событий первого дня работы шатра стала лекция доктора филологических наук, ректора Литературного института им. Горького Алексея Варламова, посвященная 170‑летию со дня рождения Василия Розанова. Варламов подошел к теме с неожиданной стороны: "Розанов - это наша коллективная карамазовщина в одном лице", - заявил он. Варламов погрузил читателей в сложный мир идей и противоречий Розанова, показав, как его мысли резонируют с современностью. Напомним, что Алексей Варламов - автор книги о Василии Розанове в знаменитой серии "Жизнь замечательных людей" (ЖЗЛ).

Не менее захватывающей оказалась лекция дважды лауреата премии "Большая книга" Павла Басинского, посвященная Леониду Андрееву. Басинский поделился историей создания своей книги "Герцог Лоренцо", подробно разобрал путь Андреева - от орловского, провинциального мальчика до крупнейшего писателя: "Я детально исследую его молодые годы жизни. Он прошел очень трудную школу".

Особое внимание Басинский уделил отношениям Андреева с современниками: "Его круг - это Горький, Куприн, Вересаев". Басинский также процитировал Толстого, который написал об Андрееве: "Он пугает, а мне не страшно".

Отвечая на вопрос модератора лекции, писателя Сергея Шаргунова о возможности Андреева стать советским писателем, Басинский был категоричен: "У Андреева не было шансов стать советским писателем". Но он бесспорно повлиял на советскую литературу: "Думаю, что "Иуда Искариот" оказал определеннное влияние на Булгакова", - отметил Басинский.

Завершая выступление, Павел Басинский подчеркнул: "Леонид Андреев - это русское национальное явление. Он - барин в старорусском смысле слова, аристократ. При всех своих завихрениях фантазии ума он оставался абсолютно русским человеком".

Еще одним заметным событием первого дня работы шатра СПР стала презентация новой книги писателя, директора Музея В. В. Набокова Андрея Аствацатурова "Зеркала и паутина". Разговор быстро вышел за рамки формального представления издания и превратился в философскую дискуссию о природе творчества.

Аствацатуров поделился неожиданным взглядом на писательский труд: "До последнего романа мне казалось, что я пишу одну книгу. Хотя, мне кажется, что любой писатель пишет одну книгу". Он объяснил, что сюжет в новом романе начинает проступать лишь к кульминации, а все остальное - лишь подготовка к главному.

Автор также раскрыл замысел своего нового необычного романа, где муха принимает антидепрессанты: "Эта книга о том, что мы часто не хотим делать выбор и перекладываем ответственность на что угодно: на антидепрессанты, на других людей, на обстоятельства". Аствацатуров также подчеркнул важность "избыточности" для продуктивной писательской работы: "Чтобы писать, должна быть избыточность. Литература часто идет от избыточности, а не от грусти и болезни".

В ходе беседы прозвучали отсылки к мифологии и классике - от мифа об Арахне до творчества Набокова, что добавило разговору глубины и многослойности.

Первый день работы шатра Союза писателей России на фестивале "Красная площадь" убедил: интерес к литературе не угасает. Очереди за автографами и полный шатер читателей наглядно показывают, что слово сохраняет свою силу.

Впереди еще много интересных встреч: 5 июня в шатре СПО в 19:00 пройдет творческая встреча и автограф-сессия с помощником Президента России, 1м секретарем Союза писателей России, историком, публицистом Владимиром Мединским, 6 июня в 18:00 поэт и эссеист Дмитрий Воденников представит книгу "Иван Бунин. Жизнь наоборот", а 7 июня в 14:00 историк и писатель, автор книги "2 брата. Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории" Сергей Беляков расскажет о месте писателей в литературном процессе XX столетия.