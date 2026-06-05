Суд взыскал с Московского зоопарка 42 тыс. рублей за нарушение авторских прав

Московский городской суд взыскал с Московского зоопарка 42 тыс. рублей в пользу белорусского фотографа-анималиста за нарушение авторских прав на фотографию американской норки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Суд апелляционной инстанции отменил решение Пресненского районного суда Москвы, взыскав в пользу истца с ГАУ "Московский зоопарк" компенсацию за нарушение авторских прав и морального вреда, а также судебные расходы в общей сумме 42 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что спор возник из-за размещения на территории зоопарка снимка американской норки, автором которого является белорусский фотограф-анималист. Суд первой инстанции отказал в иске, посчитав недоказанными авторство и факт использования спорного изображения.

Апелляционная инстанция указала, что ответчик не оспаривал авторство истца, а материалы дела содержат достаточные доказательства принадлежности ему исключительных прав на фотографию.

В Мосгорсуде также отметили, что нахождение изображения в открытом доступе не означает возможность его свободного использования без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения.