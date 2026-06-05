Появление «сугробов» из тополиного пуха в Москве объяснили

«Сугробы» из тополиного пуха появились в Москве из-за снежной зимы. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

По его словам, повышенная влажность почвы после зимних снегопадов и прошлогоднее дождливое лето создали колоссальный резерв почвенной влаги.

«Когда дерево получает много воды, оно запускает усиленный механизм размножения. Если бы в момент раскрытия коробочек пошли дожди, они бы прибили пух к земле. Но стоит сушь и ветер, и мы видим эти летние "сугробы"», — объяснил эксперт.

При этом численность тополя за год резко не увеличивалась, поэтому сложившуюся ситуацию Усманов назвал цикличным природным явлением, наложившимся на благоприятную среду.

Ранее стало известно, что видео с пухососами в Москве оказалось фейковым.