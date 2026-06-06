В Москве из контактного зоопарка спасли четырех носух

Четырех носух изъяли из контактного зоопарка на северо-западе Москвы, поскольку животные содержались там незаконно и без соблюдения норм.

Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— Мы провели проверку совместно с прокуратурой и увидели грубые нарушения: подтверждающих документов на носух не оказалось, условия питания и проживания не отвечали требованиям. У этих животных особый рацион, им нужна своя территория, покой, нормальные условия, а не толпы посетителей, которые их все время тискают, — сообщила руководитель ведомства Юлия Урожаева.

Сейчас с носухами все в порядке, их передали специалистам отдела спасения диких животных при Московском зоопарке, пишет ТАСС.

Ранее специалисты отдела спасения диких животных Московского зоопарка помогли двум ежам, один из которых заблудился в подъезде жилого дома. Первого обнаружили в Юго-Западном административном округе, а второго — в доме в Бутове.

Сотрудники провели осмотр животных и выпустили в природную среду.