Жара вернется в Москву

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в Москву вернется 30-градусная жара. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Паршиной, повышение температуры произойдет 10-11 июня. При этом, в эти дни также может пройти небольшой дождь.

«С 10 июня в Москву вернется тридцатиградусная жара, а 11 июня ожидается до плюс 32 градусов тепла. В эти дни сохраняется переменная облачность и возможен небольшой дождь», — заявила она.

По словам Паршиной, жара будет «на низком старте» уже с понедельника — 8 июня температура может подняться до +29C°.

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