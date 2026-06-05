Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион» в выходные

В столице в предстоящие выходные, 6 и 7 июня, ожидается солнечная, сухая и теплая погода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается лучшая в мире летняя погода! В Москве будет «миллион на миллион» – солнечно, сухо и тепло, по ночам от плюс 10 до плюс 13 градусов, после полудня – от плюс 24 до плюс 27 градусов. В начале следующей недели также малооблачно, до плюс 25 до плюс 28 градусов. Настоящее русское лето!» – говорится в сообщении.

Ранее «Известия» писали, что в пятницу, 5 июня, в столице ожидается переменная облачность, по области местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит плюс 23–25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 9 градусов.