Собянин сообщил об уже 11 уничтоженных на подлете к Москве БПЛА

Отражена атака еще двух вражеских БПЛА, летевших на Москву вечером в пятницу, 5 июня. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

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Мэр столицы подчеркнул, что сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Дроны начали атаковать Москву утром 5 июня. Первый дрон был уничтожен ориентировочно в 05:24 по московскому времени.

Собянин поблагодарил Минобороны и Вооруженные силы РФ за высочайшую эффективность системы противовоздушной обороны (ПВО) в столице при отражении атак БПЛА. По его словам, МО и ВС РФ ответственно подходят к своей работе.

Столичные власти принимают меры для повышения эффективности оборонного ведомства и российской армии в вопросе отражения атак БПЛА.