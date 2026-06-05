Финальный участок МСД откроют до конца 2026 года

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Движение транспорта по финальному участку Московского скоростного диаметра (МСД) запустят до конца 2026 года. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Начиная с 2011 года мы ежегодно вводим в среднем около 100 километров дорог. Основные работы традиционно проходят в теплое время года, но и за холодный сезон, с начала года, за счет городского бюджета мы уже ввели свыше 12 километров дорог, — уточнил заммэра.

На данный момент в столице завершается сразу несколько крупных проектов. До конца года планируется завершить финальный участок МСД вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления МЖД.

Кроме того, в городе ведется строительство последнего участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, которая свяжет пять вылетных магистралей и станет одной из ключевых трасс в ТиНАО и ЗАО.

— Параллельно развиваем транспортные связи внутри города — в районах «Большого Сити», в том числе Шелепихинской набережной, Филевской и Мневниковской пойм. Один из самых интересных объектов — мост-парус через Москву-реку, который планируем открыть в 2027 году, — добавил Ефимов.

По его словам, платные магистрали московские власти рассматривают как дополнительный элемент транспортной системы — они не заменяют существующие дороги, а создают альтернативные маршруты.