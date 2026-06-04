Собянин продлил статус технопарка «Физтехпарку» на 10 лет

Столичная площадка «Физтехпарк» в районе Северном сохранит статус технопарка ещё на 10 лет.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на канал мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере МАХ.

По словам мэра, «Физтехпарк» стал одним из первых технопарков, получивших право на налоговые льготы в 2016 году. Он специализируется на информационно-коммуникационных технологиях, научных исследованиях и инновационных разработках в сфере высоких технологий.

Сейчас на площадке зарегистрированы 65 компаний-резидентов, где работают свыше 1 тыс. сотрудников. Среди них — разработчики программного обеспечения и платформ для цифровой трансформации предприятий.

В ближайшие 10 лет в технопарке планируют модернизировать инфраструктуру для масштабирования инновационных проектов, развития технологий искусственного интеллекта и научных разработок.

Ранее глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что более половины проектов комплексного развития территорий в Москве уже перешли в стадию реализации.