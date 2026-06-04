Синоптик Ильин спрогнозировал потепление до +26 °C в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве к выходным ожидается потепление до +26 °C.

В комментарии aif.ru он отметил, что суббота и воскресенье в столичном регионе пройдут без существенных осадков.

«В субботу и воскресенье потеплеет до +21...+26 °C, без существенных осадков, в ночные часы температура воздуха будет составлять +10...+15 °C», — уточнил Ильин.

Синоптик добавил, что в субботу ожидается слабый ветер. Атмосферное давление, по его словам, с четверга по воскресенье будет меняться незначительно — в пределах 749—751 мм рт. ст.

При этом Ильин подчеркнул, что 30-градусной жары в Московском регионе пока не прогнозируется.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что к выходным температура в Москве будет превышать норму на 1,5 °C.