Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится 6 и 7 июня

График движения поездов на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится 6 и 7 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

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В частности, 6-го числа на Ленинградском направлении интервалы движения составов будут увеличены до 20 минут. Кроме того, часть поездов со стороны Ипподрома будет проезжать по укороченным маршрутам до и от станций Химки и Сходня.

При этом на станции Зеленоград-Крюково составы могут отправляться с других путей. В связи с этим пассажиров попросили следить за обновлениями на табло.

7-го числа на Ленинградском направлении на участке Зеленоград-Крюково – Химки интервалы движения поездов будут частично увеличены до 50 минут, а на участке между станциями Химки и Останкино – до 30 минут

Помимо этого, некоторые поезда со стороны Ипподрома будут курсировать по укороченным маршрутам до и от станций Химки и Сходня, а у части составов будет изменено время отправления и места остановок.

В этот же день на станции Зеленоград-Крюково могут быть скорректированы пути, откуда будет выезжать поезд. Именно поэтому горожан призвали следить за обновлениями на табло.

В свою очередь, на Казанском направлении 6 и 7 июня некоторые поезда будет проезжать по укороченным маршрутам до и от станции Митьково и Казанского вокзала. Также не исключено увеличение интервалов движения составов до 15 минут.

Корректировки вводятся в связи с обновлением путевой инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково. Большая часть работ будет проводиться на выходных, чтобы не мешать поездкам пассажиров в будни дни.

Пассажиров призвали планировать поездки заранее и сверяться с графиком движения составов, который размещен на сайтах перевозчиков Ленинградского и Казанского направлений. Также построить маршруты можно в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Ранее сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) вместе с Московской железной дорогой (МЖД) запустит в праздничные выходные, приуроченные ко Дню России, 18 дополнительных поездов. Кроме того, будут внесены некоторые изменения в график движения, что позволит пассажирам выбирать удобные маршруты для поездок.