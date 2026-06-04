Собянин сообщил об открытии зоны отдыха около Гольяновского пруда

В районе Гольяново завершилось благоустройство территории на Уральской улице (дом 23, корпус 1), которая примыкает к Гольяновскому пруду.

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Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Комфортная зона отдыха у воды появилась вблизи Гольяновского пруда. Водоем — любимое место отдыха жителей района. На берегу теперь есть три бассейна с подогревом воды. Рядом шезлонги, качели, теневые навесы и складные зонтики. Также открыли павильоны с раздевалками, душевыми, кафе и медпунктом, — рассказал глава города.

Гольяновский пруд был создан в начале 1980-х годов на месте заболоченной поймы реки Сосенки, которую заключили в подземный коллектор. Водоем длиной более 500 метров и шириной около 150 метров стал популярным местом отдыха для жителей района. В 2021 году здесь провели реабилитацию пруда и благоустроили прибрежную зону.

Работы по созданию комфортной зоны отдыха у воды начали в октябре 2025 года и завершили в мае 2026 года. Общая площадь благоустроенной территории составила 0,89 гектара.

На берегу пруда установлены три бассейна с подогревом: два больших (по 104,5 квадратного метра, глубина 1,5 метра) и один малый (19,6 квадратного метра, глубина 0,9 метра). Бассейны оснащены современными системами фильтрации и водоподготовки, включая ультрафиолетовую очистку. Летом здесь смогут одновременно отдыхать до 400 человек.

Посетителям предлагаются около 380 удобных шезлонгов, качели, теневые навесы и складные зонтики. Также предусмотрены павильоны с раздевалками, душевыми, санузлами, кафе и медпунктом. Зона отдыха расположена на специальном настиле из террасной доски, а на пляже у берега пруда обустроен песчаный участок. Вечером прибрежная территория освещается архитектурной подсветкой, написал Собянин на своей странице в мессенджере МАКС.

Ранее мэр Москвы рассказал, что на набережной Тараса Шевченко появится ландшафтный парк. В рамках благоустройства территории будут созданы зоны для отдыха, установлены детские и спортивные площадки, а также проложены беговые дорожки и прогулочные тропы.