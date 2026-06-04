Змею длиной почти два метра поймали в Новой Москве

Змею длиной почти два метра поймали на Цветочной улице в деревне Варварино в среду, 3 июня.

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Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

— 3 июня в Службу 112 Москвы поступил необычный звонок. В деревне Варварино, на Цветочной улице, жители обнаружили у себя на участке скользкую гостью — почти двухметровую змею, — говорится в сообщении.

На место прибыл расчет пожарно-спасательного отряда № 308 столичного Пожарно-спасательного центра. Специалистам удалось поймать животное. Змею передали в Московский зоопарк, в отдел спасения животных, пишет Telegram-канал ведомства.

Врач скорой помощи АО «Медицина» Светлана Гузь рассказала, что в первые две минуты после укуса змеи необходимо отойти от нее и при возможности сфотографировать. С помощью снимка будет проще подобрать антидот — гадючный или против ядовитых.

15 мая в СМИ сообщили, что в Московской области двоих человек доставили в больницу после укусов змей. В Орехово-Зуеве змея укусила за палец 70-летнюю женщину, после чего ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один случай произошел в Егорьевске.