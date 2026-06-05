Анонсирован запуск четвертого речного маршрута в Москве

Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в течение нескольких недель в Москве будет запущен четвертый регулярный речной маршрут Лужники — Киевский, передает ТАСС.

По словам чиновника, этот маршрут будет связывать три центральных района города и популярные точки притяжения. В частности, с помощью него можно будет добраться до природного заказника «Воробьевы горы» и олимпийского комплекса «Лужники».

«Для этого [запуска маршрута] практически все готово», — сказал Ликсутов.

Он также напомнил, что в конце мая 2026 года на воду были спущены первые четыре электросудна проекта «Москва 1.0».

В начале мая сообщалось, что пассажиры электросудов в Москве совершили более 3,5 миллиона поездок с момента запуска.