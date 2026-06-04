© Вечерняя Москва

В Москве реализуют новый подход к проектированию школ, сочетающий эффективность и экономическую целесообразность. Новые проектные решения для таких зданий столицы направлены на оптимизацию будущих расходов, повышение эффективности использования площадей и снижение избыточных затрат.

Об этом на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Развитие социальной инфраструктуры столицы достигается в том числе благодаря эффективным проектным решениям. Так, мы проанализировали, насколько рационально используется площадь зданий, какую долю в них занимают полезные помещения. Новые стандарты проектирования помогают уйти от практики строительства больших неиспользуемых пространств. Если раньше полезные помещения – классы, лаборатории, игровые – занимали половину здания, то теперь этот показатель не меньше 65 процентов. Таким образом, мы сокращаем неиспользуемые или избыточные площади в общественных зданиях как минимум на 10 процентов, – рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Также вводятся ограничения на габариты запотолочного пространства, предназначенного для прокладки инженерных коммуникаций. Если ранее эти скрытые зоны проектировались без жестких лимитов, то теперь проектировщики ограничены высотой 40 сантиметров в полезных помещениях и 80 сантиметров – в коридорах.

В Департаменте градостроительной политики добавили, унификация конструктивных решений и отказ от избыточных материалов дают нам прямую и конкретную экономию. Вводим четкие требования к тому, как устроен каркас здания: одинаковые размеры несущих деталей, марки бетона, количество арматуры, типы фундаментов и стенок котлованов. Например, расчеты наших специалистов показали, что можно делать перекрытия без балок с шагом колонн до 7,5 метра. Это позволяет создавать просторные помещения – учебные классы в школах, удобные вестибюли и общие зоны в других общественных зданиях. Благодаря такому подходу расход железобетона на здания снижается на 5–8 процентов.

При грамотном проектировании и исключении лишних трат здания становятся более компактными и эргономичными, а главное – оптимизация процессов происходит без какой-либо потери качества и надежности будущих школ.