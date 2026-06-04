На улицы Москвы выпустили пухососов

На улицах столицы России заметили необычных роботов — пухососов. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».

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Город накрыл тополиный пух, для борьбы с ним коммунальщики решили применить такую спецтехнику.

«Это пухосос», — гласит надпись на машинках, которые медленно передвигаются по дороге и пылесосят покрытие. «Пухососов срочно выпустили на улицы Москвы. Аллергики, помощь идет», — говорится в публикации.

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