Более 30 станций метро построят в Москве за семь лет

Более 30 новых станций метро появится в Москве в ближайшие семь лет.

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Об этом сообщил в рамках интервью телеканалу «Россия 24» на XXIX Петербургском международном экономическом форуме глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Мы продолжаем активно развивать сеть метрополитена. Сегодня в строительстве находятся сразу три линии — второй этап Троицкой, Рублево-Архангельская и Бирюлевская, параллельно возводятся новые станции на действующих радиусах. Одновременно проходку тоннелей ведут 12 щитов. В целом в течение ближайших семи лет мы планируем построить свыше 30 станций и более 80 километров линий метрополитена. Это позволит фактически удвоить его протяженность по сравнению с 2010 годом и обеспечить качественно новый уровень транспортной доступности для миллионов москвичей, — сказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Так, уже в этом году для пассажиров откроют первый участок Рублево-Архангельской линии — от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». А в 2027-м — второй, от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Новорижской» соответственно.

Поэтапно будет вводиться и Бирюлевский радиус: в 2028-м завершатся работы на участке от станции «ЗИЛ» до «Курьяново», а в 2029-м — от «Курьяново» до «Бирюлево». В результате метро впервые придет в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Рублево-Архангельского и Бирюлевского радиуса.

Продолжается развитие Троицкой линии — в рамках второго этапа появятся шесть станций от «Новомосковской» до Троицка. После завершения работ, запланированного на 2029 год, этот радиус станет самым протяженным за МКАД.

Кроме того, в 2028-м году будет готова станция «Гольяново» Арбатско-Покровского радиуса, а в 2030-м — «Достоевская» Кольцевой линии и «Южный порт» Люблинско-Дмитровской.

Помимо этого, прорабатываются проекты продления еще нескольких существующих радиусов. Возведение объектов метрополитена в столице соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».