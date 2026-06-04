В центре Москвы перекрыли движение

Ряд дорог в центре столицы в четверг, 4 июня, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения водителей предупредили в пресс-службе городского дептранса в Telegram.

Речь идет о Кремлевской набережной и Большом Каменном мосте. Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по Крымскому Валу, Садовой-Кудринской и Тверской улицам от Газетного переулка до Моховой по направлению в центр.

Помимо этого, интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Волгоградского проспекта до Гагаринского тоннеля, на Ярославском шоссе по направлению в центр, а также на внешней стороне Садового кольца в районе Самотечной эстакады.

Вечером в городе ожидаются пробки до 7 баллов из-за дождей с грозами и сильного ветра. Водителей призвали к аккуратности и внимательности на дорогах и порекомендовали по возможности пересесть на городской транспорт.

Накануне многокилометровую пробку на границе России и Монголии сняли на видео.