В Москве в ближайшие часы ожидается гроза

Гроза ожидается в Москве в ближайшие часы, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа 4 июня местами по городу Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе - порывы ветра до 15 м/с", - сказали в ведомстве.

В МЧС рекомендовали водителям в непогоду снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать внезапных маневров и по возможности не парковаться под деревьями. Пешеходам стоит обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.