Назначен директор Парка Горького в Москве

Столичный департамент культуры назначил новым директором Парка Горького Елизавету Фокину, также возглавляющую музей-заповедник "Царицыно".

Департамент удовлетворил просьбу Елены Лупиной, ранее руководившей парком, об освобождении от должности по состоянию здоровья, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.