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Директором Парка Горького в Москве назначили Елизавету Фокину

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Столичный департамент культуры назначил новым директором Парка Горького Елизавету Фокину, также возглавляющую музей-заповедник "Царицыно".

Назначен директор Парка Горького в Москве
© ТАСС

Департамент удовлетворил просьбу Елены Лупиной, ранее руководившей парком, об освобождении от должности по состоянию здоровья, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Новым директором Центрального парка культуры и отдыха имени Горького назначена Елизавета Фокина. Соответствующий приказ опубликован на сайте. Департамент культуры удовлетворил просьбу Елены Лупиной, руководившей Парком Горького с апреля 2022 года, об освобождении от должности по состоянию здоровья", - сказал собеседник агентства.