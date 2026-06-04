Назначен директор Парка Горького в Москве

Столичный департамент культуры назначил новым директором Парка Горького Елизавету Фокину, также возглавляющую музей-заповедник "Царицыно".
Департамент удовлетворил просьбу Елены Лупиной, ранее руководившей парком, об освобождении от должности по состоянию здоровья, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Новым директором Центрального парка культуры и отдыха имени Горького назначена Елизавета Фокина. Соответствующий приказ опубликован на сайте. Департамент культуры удовлетворил просьбу Елены Лупиной, руководившей Парком Горького с апреля 2022 года, об освобождении от должности по состоянию здоровья", - сказал собеседник агентства.