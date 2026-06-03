Синоптик Шувалов предупредил о локальных грозах в Москве в ближайшие дни

Столичный регион сейчас не находится во власти активных циклонов, поэтому кардинальных изменений в погоде не ожидается. Однако в некоторых районах города могут пройти локальные грозы.

Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— В четверг и пятницу в столичном регионе могут быть локальные грозовые дожди. Но самое главное, что температурный фон плюс 21... плюс 24 градуса, который сложился к середине недели, сохранится, — отметил эксперт.

Что касается предстоящих выходных, то, по его словам, температура также может достигнуть до плюс 24 градусов, возможно, немного выше, но наиболее вероятный диапазон — плюс 22 — плюс 24 градуса в субботу и воскресенье, передает RT.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Московской области в четверг, 4 июня, объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 19:00. В этот период в отдельных районах региона прогнозируются грозы, сопровождающиеся дождем.

Этим летом погода в столице ожидается теплее нормы с «температурными качелями». Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, средняя месячная температура воздуха летом в Москве будет превышать норму не более чем на один градус.