Сергей Собянин подвел итоги Дней исторического и культурного наследия

Тысячу мероприятий провели в столице в рамках Дней исторического и культурного наследия. Их посетили более 20 тысяч человек. Об этом в среду, 3 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Москвичи и гости города смогла увидеть интерьеры около 300 исторических зданий, в том числе недавно отреставрированных и закрытых в обычное время.

— В программу традиционно вошло около 10 исторических особняков, где располагаются дипломатические представительства. Впервые участники смогли посетить Центральный музей российского казачества в Большом Левшинском переулке, особняк Василия Лемана в Гороховском переулке и усадьбу А.Н. Носенкова — В.А. Балина на Поварской улице, — отметил глава города.

По просьбе москвичей организовали детские реставрационные мастерские, где юные посетители узнали на практике, как возвращают исторический облик зданий.

Кроме того, провели пешеходные экскурсии в формате фотопрогулки, фитнес-экскурсии и гастрономического маршрута.

Также в отреставрированном комплексе «Депо. Лесная» организовали акцию «Выходной с наследием». Там прошло около 70 мероприятий, включая лекции экскурсоводов и краеведов, а также творческие мастер-классы.

— Дни наследия завершились, но уникальным обликом Москвы можно наслаждаться круглый год. Работаем над тем, чтобы столица была прекрасна в любое время, — заключил мэр столицы в МАКС.

На Тверском бульваре распахнул свои двери летний клуб «Москва», который будет функционировать в течение трех месяцев, начиная с 4 июня. Посетителей ожидает обширная программа, включающая более 300 мастер-классов, лекций, презентаций российских брендов и других мероприятий. Об этом 3 июня рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.