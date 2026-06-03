В Москве вручили Национальную премию детского патриотического творчества

2 июня в Центральном академическом театре Российской армии состоялась IX Национальная премия детского патриотического творчества. Событие приурочено ко Дню защиты детей и проводится Ассоциацией деятелей детского творчества совместно с ФБУ «ЦОК ВКС» и РРОД «Синергия талантов».

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Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в обращении к участникам премии подчеркнула: «Важно, что она не только чествует ваши достижения в самых разных направлениях искусства, но и отмечает вашу деятельность, направленную на сохранение богатого культурного наследия России, традиций ее народов, истории родного края».

Заместитель Министра обороны Российской Федерации, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил генерал армии Горемыкин Виктор Петрович: «Считаю важным отметить, что в Год единства народов России этот проект направлен на реализацию одной из главных целей нашего государства – сплочение граждан нашей страны. Уверен, что духовно-нравственные ценности и общечеловеческие смыслы, воплощаемые участниками проекта, несомненно способствуют духовному обогащению и росту патриотических настроений молодого поколения, воспитывают в нем принципы и идеалы, формируя уважение к истории своего Отечества».

Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России, герой Российской Федерации Игорь Юргин: «Национальная премия детского патриотического творчества стала значимой площадкой, где юные граждане нашей страны через искусство и созидательную деятельность выражают любовь к Родине, уважение к ее истории, подвигам защитников Отечества и традиционным духовно-нравственным ценностям».

«Премия ежегодно объединяет более 50-ти тысяч участников из всех регионов нашей страны», - рассказал Президент Ассоциации деятелей детского творчества, организатор премии Михаил Соколов.

Яркое гала-шоу представило культуру народов России. Награждение проходило в 12 номинациях. Среди них «Современные технологии в творчестве», в которой участники привносят технологические решения в творческие направления, «Художественное творчество», где юные художники создавали пейзажи родного города, «Мода», в которой юные модельеры разрабатывали и шили коллекцию одежды с элементами национальных костюмов народов России, а также «Спорт», где призом для победителей стала профессиональная спортивная форма, «Журналистика» и другие.

В рамках премии проводятся и всероссийские конкурсы: «Собери Звезду» — по созданию поделок и диорам, посвященных истории российского флота, «Истории хлеба России» — традиции и рецепты родного края, связанные с приготовлением хлеба. Педагоги были награждены профессиональными художественными материалы по итогам конкурса «Палитра мастерства» и швейной техникой по результатам конкурса «Уроки труда (технологии) для детей».