Синоптики сообщили о теплой и дождливой погоде в Москве 4 июня

В четверг, 4 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность, днем и вечером пройдут дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17–23 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 15–22 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 2–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Москвичей в ближайшие пять-семь дней ждет по-настоящему летняя погода. В отдельные дни возможны кратковременные дожди, но они будут очень локальными, рассказала 3 июня главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, минимальная температура ночью ожидается в пределах плюс 13–15 градусов в Москве и от 10 до 15 градусов тепла в области. Днем, к концу рабочей недели, столбики термометров покажут плюс 22 –27 градусов в Подмосковье и 24–26 градусов выше нуля в самой Москве.

Между тем Гидрометцентр РФ предупредил, что в Москве и Московской области в четверг и пятницу, 4 и 5 июня, пройдет кратковременный дождь и гроза. При этом температура воздуха в столице повысится до плюс 23–25 градусов, а по области — до 20–25 градусов тепла.