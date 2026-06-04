Москвичам пообещали потепление

По конца текущей недели в столичном регионе сохранится летняя погода, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В пятницу ещё возможны кратковременные дожди с грозами. В субботу и воскресенье уже обойдётся без осадков. В пятницу в Москве ожидается +23...+25 °C, в субботу — +24...+26 °C, и +25...+27 °C в дневные часы в воскресенье», — поделился он.

По его словам, в ночные часы температура будет держаться в пределах +9...+14 °C.

«При этом утром в пятницу местами возможен туман. Ветер в пятницу будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в эти дни будет составлять 750-752 мм ртутного столба», — подытожил он

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